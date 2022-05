Geplatzte Träume, Kommentar zu Bayer von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Wie gewonnen, so zerronnen. Bayer hat die am Dienstag

eingefahrenen Kursgewinne im Gefolge der guten Quartalszahlen einen Tag später

vollständig eingebüßt. Plötzlich sind die Glyphosat-Klagen wieder das

kursbestimmende Thema. Dabei hatten die Leverkusener so sehnlichst gehofft, nach

fast vier Jahren endlich einen Schlussstrich unter die Causa ziehen zu können.



Noch im Dezember hatte man frohlockt, weil der Oberste Gerichtshof in den USA

die beantragte Revision nicht in Bausch und Bogen verworfen, sondern bei der

US-Regierung eine Stellungnahme an­gefordert hatte. Bayer sah sich dadurch in

der eigenen Einschätzung bestärkt. Fünf Monate später sind die Träume jäh

zerplatzt. Der Solicitor General als Prozessvertreter der Biden-Regierung

empfiehlt dem Supreme Court, die beantragte Revision abzulehnen. Zwar liegt die

finale Entscheidung über Annahme oder Ab­lehnung der Berufung beim obersten­

Gericht, doch käme es einer faustdicken Überraschung gleich, sollte der Prozess

neu aufgerollt werden.