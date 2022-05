Scryb gibt Zusammenarbeit mit multinationalem S&P 500-Cybersicherheitsunternehmen bekannt

Toronto, 11. Mai 2021 - Scryb Inc. („Scryb“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, FWB: EIY), freut sich, eine Vereinbarung von Cybeats Technologies mit einem führenden multinationalen S&P 500-Unternehmen für Cybersicherheit zu melden, wonach Cybeats ein Technologiepartner des Unternehmens wird. Die Unternehmen haben die Zusammenarbeit mit dem Ziel begonnen, Sicherheitslösungen in Zukunft zu kommerzialisieren.

Der im S&P geführte multinationale Konzern sichert die größten Unternehmen, KMU, Dienstanbieter und Regierungsorganisationen weltweit und positioniert sich als treibende Kraft hinter Innovationen im Bereich Cybersicherheit und setzt neue Branchenstandards für konvergierte Netzwerke und Sicherheit. Das Unternehmen ist die Nummer Eins unter den weltweit am meisten ausgelieferten Sicherheitslösungen. Die Cybersicherheits-Produkte von Cybeats für Unternehmen bieten mehrere Workflow- und Supply-Chain-Sicherheitslösungen unter Verwendung von SBOM (Software Bill of Materials) und werden gemeinsam mit dem Partner die gemeinsame Produktvermarktung ausloten und weltweit kommerzielle Kunden für die Produkte suchen.

„Wir freuen uns sehr, unser wachsendes Partnernetzwerk in der Cybersicherheits-Branche so überzeugend auszubauen und unser SBOM-Studio und intuitive Software-Supply-Chain-Sicherheitslösungen in Zusammenarbeit mit einem weltweit renommierten, branchenführenden Cybersicherheits-Betreiber einzusetzen. Während Unternehmen ihre digitalen Innovationsinitiativen beschleunigen, müssen sie sicherstellen, dass ihre Sicherheit mit den komplexen und sich schnell entwickelnden Bedrohungen von heute Schritt halten kann, und wir freuen uns darauf, über zukünftige Fortschritte, Entwicklungen und kommerzielle Projekte zu berichten, sobald sie auftreten“, so Yoav Raiter, CEO von Scryb Inc.

Über SBOM

Eine SBOM ist ein Verzeichnis sämtlicher Softwarekomponenten, aus denen sich ein Produkt zusammensetzt. Es handelt sich um eine vollständige, formal strukturierte Liste der Komponenten, Bibliotheken und Module, die in der Software enthalten sind.

Ein analoges Beispiel für die SBOM sind die Nährwertangaben/Inhaltstoffe, die auf Produkten des täglichen Bedarfs, wie z.B. einer Dose Coca Cola, angeführt sind. Eine Liste von Inhaltstoffen von Coca Cola enthält Informationen, die zur Einschätzung des Allergierisikos, des Verfallsdatums sowie weiterer Angaben zur Lebensmittelsicherheit herangezogen werden können. Genauso wie Hersteller von Lebensmittelprodukten diese Liste den Verbrauchern zur Verfügung stellen müssen, entwickelt sich die SBOM rasch zu einem ähnlichen Standard in der Softwarebranche.