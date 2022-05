SHUTTERSTOCK ERNENNT PAUL HENNESSY ZUM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

NEW YORK, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass Paul Hennessy mit Wirkung zum 1. Juli 2022 zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Paul Hennessy, der seit 2015 dem Verwaltungsrat des Unternehmens angehört, tritt die Nachfolge von Jon Oringer, dem Gründer von Shutterstock, an, der derzeit als Interim Chief Executive Officer tätig ist. Jon Oringer wird weiterhin als Executive Chairman des Verwaltungsrats fungieren.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der globalen Führung und im digitalen Markt wird Paul Hennessy einen reibungslosen Übergang überwachen, um die Strategie von Shutterstock umzusetzen, eine Weltklasse-Plattform aufzubauen, die die Kreativbranche verändert und revolutioniert.

„Ich habe in den letzten sieben Jahren im Verwaltungsrat mit Herrn Hennessy zusammengearbeitet und weiß, dass er die Fähigkeit besitzt, Shutterstock in das nächste Kapitel des Wachstums und der Transformation zu führen", erläuterte Jon Oringer, Gründer und Executive Chairman des Verwaltungsrats von Shutterstock. „Herr Hennessy ist eine datengetriebene, wachstumsorientierte Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz bei der Leitung und Skalierung transformativer Unternehmen. Mit seinem Fokus auf Disruption und Innovation ist er innerhalb und außerhalb des Unternehmens hoch angesehen und hat bewiesen, dass er eine kunden- und angestelltenorientierte Führungspersönlichkeit ist, die sich dafür einsetzt, sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre Werte zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein nahtloser Übergang sein wird und Paul Hennessy als CEO das Potenzial des breit gefächerten Angebots von Shutterstock ausschöpfen wird. Ich spreche im Namen des gesamten Verwaltungsrates, wenn ich sage, dass wir uns auf die enge Zusammenarbeit mit ihm, der das Unternehmen in diese nächste Phase führt, freuen."

„In den letzten sieben Jahren hatte ich das Glück, einen Sitz in der ersten Reihe zu haben, um den Umbruch und die Innovation zu erleben, die Shutterstock erreicht hat - von der branchenführenden proprietären Technologie bis hin zu erstklassigen Workflow-Anwendungen - und ich fühle mich geehrt, der nächste Chief Executive Officer zu sein", kommentierte Paul Hennessy. „Ich bin überzeugt, dass die Möglichkeiten, die vor uns liegen, endlos sind, und ich setze mich für unsere Strategie ein, eine Full-Service-Kreativplattform aufzubauen, die unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis in großem Maßstab bietet. Ich glaube fest an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Shutterstock und freue mich darauf, eine Vision zu entwerfen, die entsprechenden Investitionen zu tätigen und eine Kultur zu schaffen, die sowohl Aktionäre als auch Kunden motiviert und inspiriert. Zusammen mit unserem talentierten Leitungsteam, Jon Oringer und unserem Verwaltungsrat bin ich zuversichtlich, dass wir Shutterstock erfolgreich in eine neue Ära führen werden."