Lucid Motors kündigt Pläne für die Markteinführung in Europa an; Preise und Spezifikationen für die Lucid Air Dream Edition Modelle

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen eröffnet sein erstes europäisches

Studio in München, Deutschland, und beabsichtigt, bis 2022 weitere Studio- und

Servicecenter-Standorte in Europa zu eröffnen



Die Lucid Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3531230-1&h=77657510&u=http

s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3531230-1%26h%3D88814169

%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lucidmotors.com%252F%26a%3DLucid%2BGroup&a=Die+Lu

cid+Group) (NASDAQ: LCID), das mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten

aufladbaren Elektroauto auf dem nordamerikanischen Markt neue Maßstäbe gesetzt

hat, gab heute seine ersten Pläne für seinen Start auf dem europäischen Markt

bekannt. Dazu gehört auch die baldige Verfügbarkeit beider Versionen des Lucid

Air Dream Edition mit dem modernsten heute verfügbaren Elektroantrieb. Die Dream

Edition R ist mit einer geschätzten Reichweite von 900 km* auf Effizienz

getrimmt, und die Dream Edition P verfügt über 1.111 PS (828 kW).





Das Unternehmen plant außerdem, am 13. Mai 2022 sein erstes europäischesEinzelhandelsgeschäft zu eröffnen - das Lucid Studio am Odeonsplatz in München,Deutschland. Der luxuriöse Verkaufsraum wird die Kunden dazu einladen, die Markeund ihre Produkte im Herzen der kultigen Altstadt zu erleben. Das Unternehmenrechnet damit, im Jahr 2022 weitere Studios und Servicezentren in Deutschland,den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz zu eröffnen, und hat das Ziel, in denkommenden Jahren in weitere Schlüsselmärkte auf dem europäischen Kontinent zuexpandieren."Die Expansion nach Europa und die Entscheidung, die Lucid Air Dream Edition aufdiesem Markt anzubieten, stärkt die Position von Lucid als globale Marke undunterstützt unsere Mission, die Standards der Elektrofahrzeugindustrieanzuheben", sagte Zak Edson, VP of Sales and Service, Lucid. "Das erste Angebotdes Unternehmens, die Lucid Air Dream Edition, bietet eine Beschleunigung von0-100 km in 2,7 Sekunden oder eine geschätzte Reichweite von 900 km* mit einereinzigen Ladung, zusammen mit einer 924-V-Elektroarchitektur für beeindruckendeSchnellladungen - all die Leistung, die Qualität und die Reichweite, die esperfekt für den europäischen Markt machen."Dream Editions für EuropaNach der erfolgreichen Markteinführung des Lucid Air Dream Edition P und desLucid Air Dream Edition R in Nordamerika mit einer begrenzten Stückzahl von 520Einheiten kündigte Lucid an, dass es eine sehr begrenzte Anzahl an bestehendenReservierungsinhabern in Europa anbieten wird, um die Markteinführung des Lucid