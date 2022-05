"Nie war die Wende raus aus (russischem) Gas und Öl so wichtig wie heute. Und: Nie hat sich die Investition in Alternativen so gelohnt. Jeder Euro, der in eine Wärmepumpe, ein Windrad, in Photovoltaik oder Solarthermie fließt, zahlt sich aus: ökonomisch, aber auch in politischer Unabhängigkeit. Freiheitsenergie statt Russengas eben."/al/DP/he

