BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will am Donnerstag Steuerentlastungen für die Bürgerinnen und Bürger mit einem Volumen von knapp 4,5 Milliarden Euro allein im laufenden Jahr beschließen. Bis 2026 soll sich die Entlastung auf rund 22,5 Milliarden Euro summieren. Vorgesehen ist, den Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer von derzeit 9984 Euro um 363 Euro auf 10 347 Euro anzuheben. Dies soll rückwirkend zum 1. Januar geschehen.

Bundestag will Steuerentlastungen in Milliardenhöhe beschließen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer