G7-Außenministertreffen startet im Norden - Ukraine im Zentrum

WANGELS (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) berät von diesem Donnerstag an (19.00 Uhr) mit ihren Amtskollegen aus der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. In diesem Zusammenhang soll es auch um die Energie- und Ernährungssicherheit gehen.

Baerbock will ihre Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag in einem Hotelkomplex an der Ostsee in Schleswig-Holstein empfangen. Für den Abend war ein Arbeitsessen geplant, bei dem es über mögliche Szenarien im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gehen soll.