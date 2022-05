MÜNCHEN, 12. Mai, 2022 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Hersteller für Wechselrichter- und Energiespeicherlösungen für erneuerbare Energien, stellt auf der Intersolar Europe 2022 in München sein neuestes umfassendes Portfolio für Photovoltaik sowie Energiespeicher- und EV-Ladelösungen vor. Zu sehen sind führende technische Innovationen für eine langfristige Energieversorgung und ein starkes Engagement in der Unterstützung für Europas CO2-Neutralität und Energieunabhängigkeit.

Der "1+X" modulare Wechselrichter: die nächste Stufe der Modularisierung

Der auf der Messe vorgestellte modulare Wechselrichter „1+X" wird voraussichtlich die nächste Generation an PV-Wechselrichtern für Utility-Scale Projekte anführen. Er verfügt über einzelne Einheiten mit einer Mindestleistung von je 1,1 MW. Er kann modular bis zu einer maximalen Leistung von 8,8 MW konfiguriert werden. Die modulare Bauweise erfüllt somit höchst flexibel alle erdenklichen Anforderungen.

Die Lösung bietet eine Modularisierung auf der Wechselrichter-, der System- und der Komponentenebene. Die dreistufige Modularisierung macht das Kraftwerkskonzept flexibler und die Wartung und Instandhaltung einfacher und günstiger.

Sungrow präsentiert außerdem seinen leistungsstarken Strangwechselrichter SG350HX, der von pv magazine mit dem Preis für die Kategorie Wechselrichter 2021 ausgezeichnet wurde.

PowerTitan: flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem

Das flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem PowerTitan von Sungrow ist in Originalgröße zu sehen. Das System wurde als Finalist für den ees AWARD 2022 in der Kategorie "Elektrische Energiespeicherung" ausgewählt, was für eine einzigartige Innovation auf dem Energiespeichermarkt spricht.

Durch die flüssigkeitsgekühlte Technologie erreicht der PowerTitan eine höhere Effizienz und Leistung. Die Temperaturdifferenz zwischen den einzelnen Zellen wird unter drei Grad Celsius gehalten, was die Lebensdauer um 10 % verlängert. Der neue Cluster-Controller kann sowohl unterschiedliche separate Batteriegestelle einzeln laden und entladen, was die Gesamtleistung des Systems um 6 % verbessert. Die automatische Kalibrierung des Ladezustands (SoC) und das automatische Nachfüllen von Kühlmittel senken die Betriebs- und Wartungskosten erheblich.