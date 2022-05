Mango Power stellt die M-Serie auf der Intersolar München 2022 vor

München (ots/PRNewswire) - Mango Power Union betrat Ende letzten Jahres die

grüne Energiebranche mit dem weltweit ersten 2-in-1-Batteriesystem für den

Hausgebrauch und für den mobilen Einsatz, das über Crowdfunding mehr als 1 Mio.

USD einbrachte



Mango Power, das neue führende Unternehmen für grüne Energie, wird diese Woche

auf der Intersolar München 2022 die Mango Power M Series vorstellen. Händler und

Interessenten können am Stand B 2.274 weitere Informationen erhalten oder sich

an mailto:sales@mangopower.com wenden.





Mango Power M Series - ein revolutionäres EnergiesystemDie Mango Power M-Serie ist das weltweit erste All-in-One-Energiespeichersystemfür alle Szenarien. Es kann als PV-Energiesystem, als Speicher mit einer 10-20kWh-Batterie für den täglichen Gebrauch und für Notfälle sowie als Backup fürdas gesamte Haus verwendet werden - einschließlich Schnelllade-Elektrofahrzeugefür die moderne Familie.Der eingebaute Wechselrichter, das Backup-Gateway, das EV-Ladegerät und diemodulare Batterie können innerhalb von 30 Minuten angepasst und installiertwerden, was ebenfalls ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Produkten aufdem Markt ist.Außerdem verwendet es die weltweit ersten CATL-LFP-Batteriezellen der Klasse.Auf diese hochwertigen Energiezellen erhält das Produkt eine 10-jährigeGarantie.Das Produkt wird es in verschiedenen Versionen für den US- und den EU-Marktgeben, die ein- und dreiphasige Anschlüsse mit einer Leistung von 8-14 kWunterstützen.Mango Power E - Die fortschrittlichste tragbare Batterie auf dem MarktMango Power "E" ist ein tragbares Batteriesystem mit 6 Lademethoden und 16Ausgangsanschlüssen, das sich für verschiedene Lebensszenarien eignet, darunterOutdoor-Aktivitäten, Gartenpartys, Stromversorgung für Wohnmobile und dieNutzung in kleinen Unternehmen.Was dieses Produkt von anderen unterscheidet, ist die höhere Qualität derAkkuzellen. Die CATL LFP-Zellen, die Mango Power E besitzt, sind langlebiger,effizienter und sicherer als andere auf dem Markt. Deshalb hat es eineüberdurchschnittlich lange 5-Jahres-Garantie.Das modulare Mango-Power E ist eine erweiterbare 3,5-kWh-Batterie, die auch anden Hausstromkreis angeschlossen werden kann und Notstrom liefert. Es könnenmaximal 2 Einheiten mit 2 Akkupacks gleichzeitig angeschlossen werden, um eineGesamtkapazität von 14 kWh zu erreichen.Das Produkt kann unter anderem über eine AC-Steckdose, ein Solarpanel oder einEV-Autoladegerät aufgeladen werden. Mango Power E wird mit Bluetooth und WLANausgestattet sein, wodurch das Gerät mit intelligenten Funktionen ausgestattetwird und die Nutzer in Echtzeit Informationen über den Status des Produktserhalten können. Im Schnelllademodus lädt es in einer Stunde bis zu 80 % auf.Informationen zu Mango PowerMango Power ist eine Marke für grüne Energie, die sich auf die Entwicklung vonStromversorgungslösungen für den Hausgebrauch, tragbare Stromgeräte undentsprechendes Zubehör konzentriert. Mango Power hat es sich zur Aufgabegemacht, intelligente grüne Energieprodukte in jedes Haus zu bringen und jederFamilie zu helfen, eine kohlenstofffreie Zukunft zu verwirklichen. WeitereInformationen unter http://www.mangopower.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815491/image.jpgPressekontakt:press@mangopower.com; Verkauf,Vertrieb oder kommerzielle Anfragen: sales@mangopower.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163086/5219872OTS: Mango Power