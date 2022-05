HAMBURG (dpa-AFX) - Hohe Lotto-Jackpots haben beim Lottovermittler Zeal Network zum Jahresstart für eine rege Nachfrage gesorgt. So sei für Lotto 6aus49 die Marke von 45 Millionen Euro, die eine Zwangsausschüttung auslöse, einmal für zwei aufeinanderfolgende Ziehungen erreicht worden, hieß es am Donnerstag vom Unternehmen im Zuge der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Das Transaktionsvolumen stieg im Jahresvergleich um elf Prozent auf gut 181 Millionen Euro, der Umsatz wuchs ebenfalls um elf Prozent auf 25,1 Millionen Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben 8,9 Millionen Euro, unter dem Strich belief sich das Nettoergebnis auf 5 Millionen Euro. Beide Werte sind damit rund doppelt so groß wie vor einem Jahr. Den Jahresausblick bestätigte das Unternehmen./mis/stk