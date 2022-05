NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Heidelbergcement nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die rückläufige operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) des Baustoffekonzerns liege im Rahmen der bereits gesenkten Erwartungen, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf vergleichbarer Basis (LFL) habe Konkurrent Holcim indes besser abgeschnitten. Die Preis- und Kostentrends bei Heidelbergcement beinhalteten Risiken für den bestätigten Ergebnisausblick./gl/la

