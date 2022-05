PwC Deutschland unterzeichnet Kaufverträge zum Erwerb zweier Unternehmensberatungen

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland unterzeichnet Kaufverträge für den Erwerb der Geschäftsbetriebe der Unternehmensberatung ID-Consult GmbH, einschließlich ihres Schwesterunternehmens METUS GmbH, sowie der Unternehmensberatung eilersconsulting GmbH / Beide Übernahmen stehen jeweils unter Vorbehalt des Closings, das für Sommer 2022 geplant ist / Die Mitarbeitenden und Geschäftseinheiten der Unternehmen sollen im Bereich Advisory von PwC integriert werden / PwC Deutschland plant damit die Erweiterung der eigenen Beratungsleistung in den Bereichen Produkt- und Portfoliooptimierung sowie Lieferkettenmanagement / Für Kunden bedeutet dies noch bessere Lösungen für nachhaltigen Produkterfolg sowie individuelle SAP-Konzepte

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland will Vermögensgegenstände und Geschäftswerte der Unternehmensberatung ID-Consult GmbH, einschließlich der ihres Schwesterunternehmens METUS GmbH, und der Unternehmensberatung eilersconsulting GmbH übernehmen und hat entsprechende Kaufverträge unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zukäufe übernimmt PwC Deutschland mit den mehr als 50 Mitarbeitenden, ausgewählten Verträgen und Vermögensgegenständen (inkl. Software) jeweils die geschäftswesentlichen Erfolgsfaktoren beider Unternehmensberatungen. Dazu gehört insbesondere die selbst entwickelte Softwarelösung METUS des Schwesterunternehmens der ID-Consult GmbH. ID-Consult GmbH und METUS GmbH sind spezialisiert auf Beratungsleistungen in den Bereichen Produkt- und Portfoliooptimierung. eilersconsulting GmbH liefert Prozessoptimierungen und deren IT-technische Realisierung in SAP für die Bereiche Produktionslogistik, Lagerlogistik und Supply Chain Management. Durch die Erwerbe plant PwC Deutschland ein erweitertes und verbessertes Beratungsangebot für Kunden.



"Die Übernahmen unterstützen unseren strategischen Ansatz, Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung zu begleiten. Das Geschäft der ID-Consult GmbH ergänzt unser Beratungsangebot zur Produktoptimierung durch die einzigartige, holistische Methode optimal. Mit der Übernahme der eilersconsulting GmbH erweitern wir unser Beratungsangebot um das tiefe Verständnis für individuelle SAP-Konzepte und können so einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Transformationsaufgaben unserer Kunden nachhaltig zu meistern", sagt Dr. Joachim Englert, Leiter Advisory bei PwC Deutschland.