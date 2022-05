Recharge Resources bringt Übernahme von Brussels Creek zum Abschluss

Vancouver, British Columbia, Kanada - 12. Mai 2022 - Recharge Resources Ltd. (RR : CSE) (SLLTF : OTC) (SL5 : Frankfurt) („Recharge“ oder das „Unternehmen“) gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 21. März 2022 bekannt, dass es die Übernahme sämtlicher Besitzanteile (100 %) am Projekt Brussels Creek, einem Konzessionsgebiet mit Gold-, Kupfer- und Palladiumvorkommen im Bergbaurevier Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia (das „Konzessionsgebiet“), erfolgreich abschließen konnte. Vor dieser Änderung hatte sich Recharge bereits im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung 60 % der Besitzanteile am Konzessionsgebiet gesichert.

Recharge erwarb die verbleibenden 40 % der Konzessionsrechte, Besitzansprüche und Anteile am Konzessionsgebiet durch die Entrichtung einer Barsumme in Höhe von 75.000 Dollar und die Ausgabe von 2.500.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens. Die erworbenen Anteile sind mit einer Lizenzgebühr (NSR) von 2 Prozent belegt, die an den Optionsgeber zu entrichten ist. Ein Prozent der Lizenzgebühr kann für 1 Million Dollar rückgekauft werden. Die Ausübung des Rückkaufrechts ist jederzeit bis spätestens zum Ende des Zeitraums von einem Jahr ab Beginn der Aufnahme des kommerziellen Produktionsbetriebs im Konzessionsgebiet möglich. Gemäß der ursprünglichen Vereinbarung müssen keine weiteren Arbeitsverpflichtungen erbracht werden.

Über das Projekt Brussels Creek

Bei dem Konzessionsgebiet handelt es sich um eine Explorationskonzession im frühen Ausbaustadium, die 24 Kilometer westlich von Kamloops (British Columbia) liegt und unmittelbar an die von der Firma New Gold betriebene Mine New Afton grenzt. Das Konzessionsgebiet umfasst 17 Claims (66 Parzellen) mit einer Gesamtfläche von 1.350,43 Hektar. Das geologische Umfeld des Konzessionsgebiets weist große Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte New Afton auf, die aus alkalischem Porphyr mit hohem Silikatanteil (Siliziumsättigung) sowie Kupfer- und Goldmineralisierung besteht, aber auch mit den Lagerstätten Highland Valley, Mount Polly, Kemess und Galore Creek. Im Rahmen aktueller Feldbeobachtungen ist man auf einen riesigen Porphyrkörper mit Quarz-Feldspat-Mineralisierung gestoßen, der in das darüber liegende Vulkangestein der Nicola-Gruppe eindringt. Historische Probenahmen und Kartierungen auf dem Gelände des Konzessionsgebiets in den Jahren 1983 und 1984 lieferten eine breite Anomaliezone (200 Meter mal 400 Meter) mit Goldgehalten von bis zu 3,5 Gramm pro Tonne. Stichproben, die im Jahr 2019 aus dem Konzessionsgebiet entnommen wurden, wiesen unter anderem Erzgehalte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Palladium) und 11,5 g/t Au auf.