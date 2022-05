Alle 12 der für Phase VI geplanten Bohrlöcher wurden bis zu ihrer geplanten Tiefe oder darüber hinaus niedergebracht, was einem Bohrvolumen von insgesamt 5.246 Fuß (1.599 m) entspricht. Die meisten Bohrlöcher wurden mit einem HQ-Kern mit 2,5 Zoll (63,5 mm) Durchmesser absolviert. Vier der Bohrlöcher wurden allerdings mit einem PQ-Kern (3,35 Zoll, 85 mm Durchmesser) für laufende metallurgische Untersuchungen gebohrt. Die Bohrkernproben wurden von Hand zur Verarbeitung an die Einrichtung von ALS Laboratory in Reno (Nevada) geliefert. Proben zur Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC) wurden in die Probencharge gegeben, um die Probenergebnisse zu bestätigen.

Abbildung 1. Die letzte Charge der Proben aus den Phase-VI-Bohrungen, wie sie an ALS in Reno (Nevada) geliefert wurde.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Noram“, sagt CEO und Director Sandy MacDougall. „Mit diesen abgeschlossenen Bohrungen werden die vermuteten Ressourcen sicherlich in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen aufgewertet werden können. Dies ist einer der letzten Schritte, die erforderlich sind, um die Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, ‚PFS‘) in naher Zukunft durchzuführen. Wir haben zwar erst die Ergebnisse von zwei der zwölf Bohrlöcher erhalten, diese Ergebnisse übertreffen jedoch unsere Erwartungen, und wir können mit Zuversicht sagen, dass wir nicht überrascht wären, wenn die PFS besser ausfällt als die PEA. Alle Proben werden als Eilauftrag verarbeitet und wir gehen davon aus, dass die restlichen Ergebnisse in Kürze eingehen werden. Noram ist auf Kurs, um die PFS im Herbst 2022 abzuschließen. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen und innovativen Lösungen, um uns zu einem führenden Unternehmen im Bereich grüne Technologien zu entwickeln.“