Suvoda und N-SIDE kündigen Vereinbarung zur Bereitstellung integrierter Lösungen für die Optimierung klinischer Studien und IRT für die Echtzeit-Nachfrageplanung an

Durch die nahtlose Integration können Studiensponsoren und CROs die Effizienz der Lieferkette verbessern und so erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen

PHILADELPHIA und BRÜSSEL, 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens mit N-SIDE bekannt, einem Deeptech-Unternehmen, das Organisationen in der klinischen Studienbranche in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen und den Einsatz wichtiger Ressourcen zu optimieren.