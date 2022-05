LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio hat in den ersten neun Monaten kräftig von einer hohen Nachfrage und gestiegenen Verkaufspreisen profitiert. Der Umsatz stieg um 73 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete der Konzern einen Anstieg um 179 Prozent auf 315 Millionen Euro. Ungeachtet der jüngsten politischen Verunsicherung in über die Verwendung von Agrarprodukten als Grundlage für Kraftstoffgewinnung hierzulande hatte Verbio bereits Ende April die Gewinnprognose abermals erhöht.

Demnach soll das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Geschäftsjahr, das bis Ende Juni läuft, auf 430 Millionen Euro steigen. 2020/21 hatte Verbio operativ gerade mal 166 Millionen Euro verdient. An der Börse sorgten die Zahlen nach den heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen für ein wenig Erleichterung. Der Kurs der im SDax notierten Aktie fiel in den ersten Handelsminuten zwar um 0,3 Prozent, hielt sich damit aber deutlich besser als der sehr schwache Gesamtmarkt.