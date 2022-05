MÜNCHEN (dpa-AFX) - Steigende Rohstoff- und Energiekosten sowie Lieferengpässe haben den Lkw- und Zugzulieferer Knorr-Bremse zum Jahresstart belastet. Neben den Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine samt der Sanktionen des Westens seien auch die Folgen der Corona-Maßnahmen Chinas zu spüren gewesen, sagte Finanzvorstand und Interimschef Frank Weber laut Mitteilung vom Donnerstag. Insgesamt habe das im MDax notierte Unternehmen die Markterwartungen aber erfüllt, erklärte Analyst Akash Gupta von der US-Großbank JPMorgan in einer ersten Einschätzung. Er hob zudem die Maßnahmen des Managements zum Umgang mit den höheren Kosten sowie die Bestätigung des Jahresausblicks positiv hervor.

Einige Investoren hätten schon eine Senkung des Ausblicks ans untere Ende der angepeilten Spannen befürchtet, so Gupta. Die Aktien fielen am Vormittag in einem ebenfalls sehr schwachen Gesamtmarkt um drei Prozent auf 64,26 Euro. Damit summieren sich die Verluste im laufenden Jahr auf rund ein Viertel.