ProSiebenSat.1 bestätigt Gesamtjahresprognose für 2022

Unterföhring (ots) -- Ergebnisse im ersten Quartal 2022 liegen im Rahmen der Erwartungen desKonzerns: Synergetisches Geschäftsmodell beweist Resilienz trotzRussland-Ukraine-Krieg, anhaltender Pandemie und Belastungen für dasKonsumklima.- Der Gruppen-Umsatz wächst um 2 % (organisch1: +3 %) auf 954 Mio Euro; dasdeutliche Wachstum der Werbeerlöse ist der wesentliche Treiber.- Wie bereits im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 3. März 2022 angekündigt,sinkt das adjusted EBITDA des Konzerns um 14 % auf 123 Mio Euro imWesentlichen infolge des geplanten Vorziehens von Programmaufwendungen imSegment Entertainment.- Das adjusted net income steigt um gute 14 % auf 42 Mio Euro; der adjustedOperating Free Cashflow erhöht sich deutlich um 77 % auf 145 Mio Euro.- Die Netto-Finanzverschuldung verbessert sich auf 1.740 Mio Euro; derVerschuldungsgrad liegt mit 2,1x klar im Zielkorridor.- Unsicherheiten aufgrund des Krieges wirken sich zwar teilweise auf dieBranchenumfelder der Gruppe aus, wobei dies den Ausblick auf dieGeschäftsentwicklung des Konzerns auf Basis der aktuellen Kriegs- undSanktionslage derzeit nicht beeinflusst.- Vor diesem Hintergrund und angesichts des soliden und wie erwartetenJahresauftakts bestätigt die Gruppe ihre Gesamtjahresprognose.Unterföhring, 12. Mai 2022. Die ProSiebenSat.1 Group hat trotz der konjunkturellherausfordernden Rahmenbedingungen durch den Russland-Ukraine-Krieg und deranhaltenden Pandemie das erste Quartal 2022 im Rahmen ihrer Erwartungenabgeschlossen: Der Konzern steigerte seinen Umsatz um 2 Prozent auf 954 Mio Euroim Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 938 Mio Euro). Treiber hierfür war dasdeutliche Wachstum der Werbeerlöse der Gruppe. Organisch1, alsowährungsbereinigt und ohne die Umsatzbeiträge der 2021 veräußertenPortfoliounternehmen wie Gravitas Ventures, Amorelie und moebel.de, erhöhte sichder ProSiebenSat.1-Umsatz sogar um 3 Prozent.Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Unser guterJahresstart beweist erneut, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Wegsind. Mit unserer klaren Positionierung und unserem Fokus auf Reichweite,Monetarisierung und Wertschaffung konnten wir trotz der gesamtwirtschaftlichenUnsicherheiten im ersten Quartal weiter wachsen. Auf dieser Grundlage und aufBasis der aktuellen Kriegs- und Sanktionslage sowie deren derzeitigenwirtschaftlichen Auswirkungen sind wir nach wie vor zuversichtlich, unsereJahresziele zu erreichen - und bestätigen unseren Ausblick für 2022. Im Aprillagen unsere Entertainment-Werbeerlöse in der DACH-Region leicht bzw. in den