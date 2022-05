Wir erleben derzeit einen Fed-Crash, der vor allem diejenigen Asset-Klassen hart trifft, die in den Jahren zuvor von der ultralaxen Geldpolitik der US-Notenbank Fed am meisten profitiert hatten: Aktien aus dem Nasdaq und Kryptos wie Bitcoin! Mit dem monetären Klimawandel, den die Fed nun anführt, wird somit aus der Flut, die alle Boote hebt (und manche Boote besonders!), eine Ebbe, die vor allem jene Highflyer "abstürzen" läßt, die zuvor am höchsen gestiegen waren: also Nasdaq und Bitcoin. Das Problem ist nun, dass die Fed wegen der hohen Inflation nicht einfach so umsteuern kann wie Jerome Powell das Anfang des Jahres 2019 gemacht hatte - daher ist die Fallhöhe noch ziemlich hoch..

Hinweise aus Video:

1. Der Beleg – Bitcoin in negativer Korrelation zu US-Anleiherenditen

2. Lagarde mit klaren Aussagen – Zinsanhebung der EZB im Juli

Das Video "Nasdaq, Bitcoin: Der Fed-Crash!" sehen Sie hier..