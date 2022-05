Asiens erstes Unternehmen für molekulare Diagnose bei Frauen, INEX Innovate, erhält die europäische CE-IVD-Zertifizierung für seinen OvaCis(R) Rapid Test zur Erkennung von Krebs in Eierstockzysten.

Die derzeitige Standardmethode für das Screening auf Eierstockkrebs, die so genannte Schnellschnittuntersuchung, verlängert den chirurgischen Eingriff um bis zu 60 Minuten und erhöht damit das Risiko von Infektionen und Narkosen. Die Schnellschnittuntersuchung hängt auch von den Fähigkeiten des Pathologen ab, der die Biopsie durchführt, so dass Eierstockkrebs (insbesondere der frühe Eierstockkrebs) übersehen werden kann.

Kane Black, CEO von INEX Innovate, merkte an: „Eierstockzysten sind bei Frauen eine sehr häufige Erkrankung. Tatsächlich haben bis zu 18 % der Frauen Zysten irgendwann in ihrem Leben [1] , und etwa 8 % der Frauen vor der Menopause entwickeln große Zysten, die behandelt werden müssen [2] . Angesichts der Begrenztheit der diagnostischen Möglichkeiten handelt es sich um eine unterversorgte Bevölkerungsgruppe. Das liegt vor allem daran, dass sich die Branche weitgehend auf vorgelagerte Screening-Verfahren - wie die Krebsfrüherkennung - konzentriert hat."

SINGAPUR, 12. May 2022 /PRNewswire/ -- Der Diagnostikentwickler INEX Innovate mit Sitz in Singapur, der als Pionier in der asiatischen Frauen- und Fetalgesundheitsbranche bekannt ist, hat eine CE-Kennzeichnung für sein führendes Eierstockkrebs-Produkt, das OvaCis Rapid Test erhalten. Der OvaCis -Test, der bis Ende 2022 in der EU und in Südostasien auf den Markt kommen soll, ist der erste Point-of-Care-Test (POCT) seiner Art, der bei einer Operation gutartige von bösartigen Eierstockzysten unterscheiden kann.

