Sehr erfolgreicher Exit für den HTGF: AMCS wird Quentic übernehmen / Starke Partner für eine grüne Zukunft

- Quentic vereinfacht mit seiner modular aufgebauten

Software-as-a-Service-Lösung das Management und Berichtswesen in den Bereichen EHSQ (Umweltmanagement, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, und Qualitätsmanagement) und ESG (Environment, Social & Governance). - Mit der Übernahme durch AMCS wird die Position der Quentic GmbH als einer der führenden Anbieter für integrative Softwarelösungen für EHSQ und ESG weiter gestärkt.

- Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) war 2008 der erste Investor, gemeinsam mit einem Business Angel, und hat das Unternehmen über die vergangenen 14 Jahre intensiv begleitet.

- Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des HTGF: "Der Exit ist für den HTGF ein sehr großer Erfolg. Er zeigt, wie sehr sich langjähriges Durchhaltevermögen sowohl seitens der Gründer als auch der Investoren auszahlt. Zunächst wurde das Unternehmen von einem Business Angel Konsortium begleitet und dann nach deren Ausstieg in 2016 von One Peak und Morgan Stanley gemeinsam mit dem HTGF. Wir sehen einmal mehr: Wenn Innovation auf den richtigen Markt trifft, können wir auch in Deutschland große Software-Unternehmen bauen."

AMCS und Quentic gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Vereinbarung zum Kauf der Quentic GmbH durch AMCS getroffen haben.* Die Übernahme wird von den Investoren von AMCS unterstützt, darunter die Clearlake Capital Group, die mit AMCS ihre Kräfte für die nächste Wachstumsphase bündelt. Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) wird seine Anteile im Rahmen des Deals veräußern. Für den HTGF ist es eine der profitabelsten Investitionen. Der Seed-Investor wird durch die Transaktion den dritthöchsten Multiple seiner Fondsgeschichte erzielen. Der Seed-Investor aus Bonn hatte bereits 2008 in Quentic investiert, über 14 Jahre intensiv begleitet und konnte im engen Austausch wesentlich zur Entwicklung des Start-ups beitragen. Der HTGF hat früh das große Marktpotenzial von EHSQ- und ESG-Reportings erkannt. Die Investition in nachhaltige Start-ups ist seit Beginn ein wichtiger Fokuspunkt des Fonds: Quentic ist ein führender Anbieter im Bereich standardisierter Softwarelösungen für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit.