--------------------------------------------------------------

Wir helfen Ihnen, Ihre Ansprüche geltend zu machen. JETZT ZUM SAMMELVERFAH

REN ANMELDEN

https://autovermieter-datenleck.com/

--------------------------------------------------------------



Vaduz (ots) - Bayrische Datenschutzbehörde verhängt kein BußgeldWas ist passiert?Medienberichten im Computermagazin c't und in der Wochenzeitung Zeit zur Folgegab es ein schweres Datenleck beim Autovermieter Buchbinder . Dadurch gelangtenpersönliche Daten von drei Millionen Kunden ins Internet. Betroffen sindscheinbar alle Buchbinder Kunden von 2003 bis 2020 .Es wurden die nachstehenden persönlichen Daten der Fahrzeugmieter und Fahreröffentlich zugänglich gemacht:- Name- Adresse- Geburtsdatum- Mobilfunknummer- E-Mail-Adresse- Führerscheinnummer- Führerschein-Ausstellungsdatum- Zahlungsinformationen und BankverbindungenWie konnte es soweit kommen?Das Datenleck wurde offenbar durch einen Konfigurationsfehler bei einemBackup-Server von Buchbinder ausgelöst. Internetnutzer konnten hierdurch aufsämtliche Daten unverschlüsselt zugreifen und downloaden.Was sollte nunmehr unternommen werden?Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die zuständige bayrische Datenschutzbehördekeine rechtlichen Schritte gegen Buchbinder ergreift, raten wir Kunden, selbstder Sache nachzugehen.Da die offengelegten Daten öffentlich im Netz standen, hatte grundsätzlich jederZugriff darauf. Es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass es vermehrt zuPhishing-Versuchen , Erpressungen und anderen betrügerischen Methoden kommenkönnte. Spam-Emails stellen dabei ein eher geringeres Übel dar. Es wirdempfohlen, die Authentizität aller E-Mail-Korrespondenz sorgfältig zu prüfen.Identitätsdiebstähle sind nicht auszuschließen.Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Betroffene?Die Offenlegung von persönlichen Daten von drei Millionen Kunden dürfte einenschweren Verstoß gegen die DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung)darstellen. Nach Art 82 DSGVO hat jede Person, der wegen einesdatenschutzrechtlichen Verstoßes ein materieller oder immaterieller Schadenentstanden ist, Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen, somitgegen Buchbinder.Wir helfen Ihnen, Ihre Ansprüche geltend zu machen. JETZT ZUM SAMMELVERFAHRENANMELDEN (https://autovermieter-datenleck.com/)Pressekontakt:SCHEIBER Rechtsanwalt | Attorney at Law ist eine auf Datenschutzrechtspezialisierte Anwaltskanzlei.Dr. Florian Scheiber | RechtsanwaltT +423 376 54 54 | F +423 376 54 55office@scheiber.law | www.scheiber.lawwww.autovermieter-datenleck.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157845/5219908OTS: SCHEIBER Rechtsanwalt | Attorney at Law