> MÄRKTE & KURSE | Der nächste Erholungsversuch ist am Mittwoch an den US-Börsen wieder gescheitert. Insbesondere Technologietitel, darunter Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft, gaben deutlich nach. Der Ölkonzern Saudi Aramco löste Apple dadurch als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen ab. Auslöser für den Kursrutsch waren die im April auf 8,3 % gestiegenen US-Verbraucherpreise. Ökonomen hatten hier im Vorfeld einen Anstieg von 8,1 % erwartet. Der Nasdaq 100 brach um 3,06 % auf 11.967 Punkte ein. Der Dow Jones hielt sich etwas besser und verlor 1,02 % auf 31.834 Punkte. Der marktbreite S&P sackte um 1,65 % auf 3.935 Punkte ab. Die schlechten Vorgaben USA und Asien, wo die Börsen wegen der Zinssorgen ebenfalls schwächer tendierten, belastetet heute auch im frühen Handel den Dax. Selbst gute Unternehmenszahlen wie von RWE konnten die Negativtendenz nicht aufhellen. Der Energiekonzern hatte das operative Ergebnis im ersten Quartal um 65 % gesteigert. Mehr dazu in unserer Nachmittagsanalyse. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 2,28 % % bei 13.512 Punkten. Unsere weiteren Meldungen:

Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Schwache US-Vorgaben belasten Dax ++ Saudi Aramco löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab ++ RWE mit guten Zahlen.

Marktkompass Inflationssorgen schicken Dax in den Keller – Saudi Aramco & RWE | Börsenkompass am Morgen

