ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE ist mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet. Vor allem dank des Ausbaus der Kapazitäten im Geschäft mit Erneuerbaren Energien und dafür günstigerem Wetter verdiente der Konzern sowohl operativ als auch unterm Strich deutlich mehr. Im vergangenen Jahr hatten insbesondere die Jahrhundertstürme in Texas das Ergebnis belastet. Allerdings bekam RWE in diesem Jahr die Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren und musste deshalb eine Abschreibung im hohen dreistelligen Millionenbereich verkraften, wie das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Auf der anderen Seite standen milliardenschwere Gewinne aus der Bewertung von Finanzprodukten zur Risikoabsicherung.

Der Vorstand sieht RWE weiterhin auf Kurs und bestätigte die Mitte Februar angehobene Jahresprognose. Demnach soll das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) auf 3,6 bis 4 Milliarden Euro steigen. Die Experten der US-Banken JPMorgan und Goldman Sachs halten hierfür im weiteren Jahresverlauf sogar mehr Luft nach oben für mögliche. An der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen. Die Aktie stand in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt leicht im Plus.