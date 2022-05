PR-Agenturbranche meldet 15 Prozent Zuwachs für 2021 / Laut 26. Pfeffer-Ranking zeigt sich der Markt im zweiten Coronajahr deutlich erholt (FOTO)

Siegburg (ots) - Das 26. Pfeffer-Ranking weist es aus: Die PR-Agenturbranche

verzeichnet ein Wachstum von 15 Prozent (von 637,3 auf 713,8 Millionen Euro) im

Vergleich zum Vorjahr 2020. Für die Berechnung wurden die Daten der Agenturen

herangezogen, die 2020 und 2021 gemeldet haben. Die Mitarbeiterentwicklung

jedoch fällt mit 3,4 Prozent Wachstum deutlich geringer aus. Die Ergebnisse

basieren auf den Angaben von 113 Agenturen, die ihre PR-Honorarumsätze und ihre

Mitarbeiterentwicklung für das Pfeffer-Ranking gemeldet haben - 95 davon mit

Testat durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Marktführer bleibt die

fischerAppelt Agenturgruppe. Den 2. Platz belegt die mc group, Drittplatzierter

ist die Serviceplan Content Group.



"PR-Journal"-Herausgeber und Ranking-Macher Gerhard Pfeffer bewertete die

Ergebnisse für 2021 so: "Ich freue mich sehr, dass die PR-Agenturbranche sich im

vergangenen Jahr erholt hat. Der ausgewiesene Zuwachs von 15 Prozent beim

PR-Honorarumsatz - und den haben wir explizit abgefragt - zeigt, dass sich die

Agenturen mit PR-DNA nach einem schwierigen Jahr 2020 erholt haben. Mich freut

dabei besonders, dass wir mit unserem Ranking valide Zahlen vorlegen können. Von

den 113 teilnehmenden Agenturen haben sich 95 (84 %) mit Testat gemeldet, das

sind im Vergleich zum Vorjahr elf Agenturen zusätzlich. Das untermauert, dass

wir gemeinsam mit der GPRA den richtigen Weg eingeschlagen haben, um belastbare

Zahlen für mehr Transparenz im PR-Agenturmarkt zu bekommen."





Seit 2020 kooperiert Pfeffer mit der Gesellschaft PR-Agenturen (GPRA), um dieRankingzahlen valider zu machen. Auch ein Beirat mit PR-Fachleuten aus derAgenturwelt, der Industrie und der Wissenschaft unterstützt dieses Vorhaben.Top 3 mit uneinheitlichem Bild : fischerAppelt als Marktführer (+ 5,4 %) und dieServiceplan Content Group (+18 %) als Drittplatzierter geben für ihrePR-Aktivitäten ein solides und sehr gutes Wachstum bei den PR-getriebenenHonoraren an, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich jedoch um33 (fA) und 38 (Serviceplan) reduziert. Die mc group (Media Consulta) wiederum,die den zweiten Rang einnimmt, gibt ein Wachstum von 170 Prozent an. Auch dieZahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich von 268 um 68 auf 336 erhöht.Auffallende Entwicklung in den Top 20: Beim Blick auf die Wachstumsquoten derTop 10 Agenturen fallen Oliver Schrott (+ 20,1 %), verbessert von Platz 8 aufPlatz 5, und Edelman (+15,6 %), 7. Platz, auf. Beim Blick auf die Plätze 11 bis20 - Honorarumsätze von 15,61 (MSL) bis 8,24 (segmenta) Millionen Euro - stichtdie Berliner Agentur Piabo PR heraus, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 100Prozent gesteigert hat. Von 6,55 Millionen Euro PR-Honorarumsatz in 2020steigerte sie sich auf 13,24 Millionen Euro im Jahr 2021. Damit kletterte sievon Platz 20 auf 12 und verzeichnet in dieser Gruppe den größten Zuwachs beimPR-Honorarumsatz.Nachmeldungen mit Testat sind bis zum 30. September 2022 möglich und werden insHauptranking aufgenommen. Auch Agenturen, die bisher nicht gemeldet haben,können bis zum Jahresende noch ihre Daten nachreichen und ins Rankingaufgenommen werden.Nähere Informationen zum Haupt-Ranking und Stimmen einzelner Branchenvertreterfinden Interessierte unter diesem Link: https://ots.de/AmNj3eDas Gesamtranking und die Sonderauswertungen 2021 sind hier zu finden:https://datenbanken.pr-journal.de/pr-agenturrankings/pfeffers-pr-ranking.html