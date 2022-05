MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz sieht sich trotz des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland auf Kurs zu seinem Gewinnziel für das laufende Jahr. Der operative Gewinn solle nach 13,4 Milliarden Euro im Vorjahr weiterhin 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Unter dem Strich schlägt allerdings ein milliardenschwerer Rechtsstreit um eine Panne bei Hedgefonds der Konzerntochter Allianz Global Investors (AGI) teuer zu Buche. Im ersten Jahresviertel legte das Unternehmen dafür noch einmal 1,9 Milliarden Euro zur Seite.

An der Börse wurden die Neuigkeiten am Morgen mit einem Kursabschlag von mehr als einem Prozent quittiert. Allerdings gehörte die Allianz-Aktie damit in einem schwachen Gesamtmarkt zu den stärkeren Titeln im Dax. Die wichtigsten Gewinnzahlen zum ersten Quartal hatte der Konzern überraschend schon am Mittwoch mitgeteilt hatte.