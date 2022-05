Köngen (ots) - Laut der aktuellen Studie "Green Transformation im Maschinen- und

Anlagenbau" spielen Nachhaltigkeitskriterien bei der Lieferantenauswahl in der

Branche bisher nur eine untergeordnete Rolle. Zwar bietet die Supply Chain

zahlreiche Ansatzpunkte für einen grünen Wandel im Maschinenbau, diese werden

jedoch noch nicht optimal genutzt. Damit die selbst auferlegten Klimaziele

erreicht werden, ist eine engere Verzahnung zwischen Herstellern und Zulieferern

notwendig. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehr als 150

Unternehmen aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau befragt.



"Ein enges Zusammenspiel zwischen Herstellern und Zulieferern ist ein wichtiger

Baustein, um die ausgegebenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Gemeinsam

umgesetzte Strategien können positive ökologische Effekte mit Effizienzgewinnen

kombinieren", sagt Dr. Björn Falk, Branchenmanager Maschinenbau bei der Staufen

AG. Dieses Potenzial werde aktuell nicht in der notwendigen Tiefe genutzt,

obgleich der gesellschaftliche und politische Druck für einen grünen Wandel

kontinuierlich steige.





Nach Ansicht von Branchenexperte Falk deuten die Ergebnisse der aktuellenStaufen-Studie auf eine fehlende Abstimmung zwischen den Teilnehmern derWertschöpfungskette hin: "Der ESG-Gedanke ist noch zu stark nach innengerichtet. Nur 25 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer betrachten das Themaganzheitlich und beziehen bei der Lieferantenauswahl auch dieNachhaltigkeitsbewertung als ein Kriterium im Vergabeprozess ein. DerAutomotive-Sektor ist da schon einen Schritt weiter: Hier sind es bereits 61Prozent, die auf eine positive Nachhaltigkeitsbewertung in der Supply Chainachten."Bis 2030 will jeder zweite Maschinen- und Anlagenbauer klimaneutral arbeitenDamit der grüne Wandel gelingen kann, wird eine engere Vernetzung zwischen denStakeholdern in der Industrie notwendig. Acht von zehn Studienteilnehmernstimmen der Aussage zu, dass dem Austausch ökologischer Daten eine hoheBedeutung in einer nachhaltigen Supply Chain zukommt. Staufen-Berater Falk rätdaher zu einer engen Abstimmung zwischen Zulieferbetrieben und Abnehmern: "Diedeutsche Industrie steht stark unter Druck für einen grünen Wandel und hat sichselbst hohe Ziele gesetzt. Bis 2030 will jeder zweite Maschinen- undAnlagenbauer klimaneutral arbeiten. Dies kann nur gelingen, wenn dieZulieferkette fest in die Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden wird und dieinterne Transformationsbereitschaft steigt."Im Zusammenspiel mit den Zulieferbetrieben ergeben sich zahlreiche Möglichkeitenfür eine Transformation nach ökologischen Vorgaben. Aktuell konzentrieren sichdie Unternehmen dabei nach eigener Aussage auf die folgenden Ansatzpunkte: