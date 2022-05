CHEFS CULINAR & Vytal schließen Partnerschaft um Foodservice Branche auf Mehrwegpflicht vorzubereiten (FOTO)

Köln (ots) - Der bundesweit führende Zustellgroßhändler CHEFS CULINAR und der

Anbieter von digitalen Mehrweglösungen für die Foodservice Branche Vytal haben

auf der INTERNORGA in Hamburg eine strategische Partnerschaft vereinbart. Durch

die Zusammenarbeit können das innovative Startup aus Köln und das

familiengeführte Unternehmen Gastronom:innen, Hotels und Gemeinschaftsverpfleger

noch besser auf die kommende Mehrwegangebotspflicht ab Januar 2023 vorbereiten.

Bereits auf der anstehenden CHEFS CULINAR Messe in Neumünster am 12. & 13. Mai

und Ulm am 22. & 23. Mai können die Kund:innen das Produktsortiment und die

Automatenlösung von Vytal vor Ort kennenlernen.



" Wir sind froh, dass wir unseren Kund:innen mit Vytal die vielseitigste

Mehrweglösung im To-Go- und Delivery-Bereich anbieten können. Dank des digitalen

Systems und der bestehenden Integrationen in Lieferdienste ist die Abwicklung

denkbar einfach. So sparen sich die Gastronom:innen das Pfandhandling. Mit den

Mehrwegverpackungen für Burger, Sushi und Pizza, den Bowls und Menüschalen sowie

den Bechern für Heiß- und Kaltgetränke können unsere Kund:innen schon heute

bequem umsteigen und im Vergleich mit Einwegverpackungen sogar Kosten sparen ",

freut sich CHEFS CULINAR über die neue Partnerschaft.