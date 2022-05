Die Aktie verlor am Donnerstag zu Handelsbeginn massiv an Boden und rutschte um mehr als sechs Prozent ab, zuletzt lag sie mit 4,8 Prozent im Minus bei 111,20 Euro. Das zweite Geschäftsquartal des Technologiekonzerns falle durchwachsen aus, notierte JPMorgan-Analyst Andreas Willi. Dagegen sprach Simon Toennessen von Jefferies von einem soliden Quartal. Die Belastungen im Zusammenhang mit dem Russland-Geschäft sowie die schneller als gedachte Umstellung im Softwaregeschäft auf ein Abonnementmodell hätten auf den Gewinn im zweiten Quartal gedrückt. Dagegen hätten sich Auftragseingang und Umsatz besser entwickelt als erwartet.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens zieht sich als Folge des Krieges in der Ukraine aus dem russischen Markt zurück. Die Einstellung betrifft vor allem das Zuggeschäft Mobility. Dabei musste das Unternehmen bereits millionenschwere Abschreibungen verkraften - weitere könnten folgen. Dennoch zeigte sich das Management zuversichtlich, die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zu erfüllen - auch dank einer Reihe von Verkäufen von Randbereichen. Zudem laufen die Kerngeschäfte trotz eines schwierigen Marktumfeldes mit Lieferkettenproblemen und steigenden Kosten weiter rund. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte Siemens bereits das Neugeschäft und internationale Lieferungen in das Land und nach Belarus eingestellt. Nun stellt der Konzern sein industrielles Geschäft dort ganz ein. "Die umfassenden internationalen Sanktionen sowie aktuelle und mögliche weitere Gegenmaßnahmen beeinträchtigen unser Geschäft dort signifikant - ganz besonders das Service- und Instandhaltungsgeschäft bei Mobility", sagte Vorstandschef Roland Busch in einer Telefonkonferenz. Siemens erzielt mit etwa 3000 Mitarbeitern rund ein Prozent des Konzernumsatzes in Russland und Belarus.

Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, so Busch. Die Umsetzung sei bereits gestartet worden. "Wir haben damit begonnen, den verbliebenen operativen Betrieb und alle industriellen Geschäftstätigkeiten abzuwickeln."

Das Russland-Geschäft hat Siemens im zweiten Quartal (Ende März) das Ergebnis verdorben. So verbuchte das Unternehmen eine Belastung unter anderem aus Abschreibungen von rund 600 Millionen Euro. Außerdem hält das Management weitere Belastungen im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für möglich - der Zeitpunkt, wann diese verbucht würden, sei noch offen. "Der zeitliche Rahmen ist dabei schwer vorhersehbar, weil die Abwicklung von juristischen Gesellschaften auch von Faktoren abhängt, die sich unserer Kontrolle entziehen - nicht zuletzt von lokalen Regelungen, die sich schnell ändern können", sagte Busch.