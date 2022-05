ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriekonzern Varta kämpft weiter mit einer Nachfrageschwäche bei den sonst so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen. Weil unter anderem bei den Kunden Teile fehlten, um etwa kabellose Kopfhörer fertigzustellen, hakt es auch beim einst boomenden Hauptgeschäft der Ellwanger. Zwar bleibt die Nachfrage nach Haushaltsbatterien und das Wachstum bei Energiespeichern hoch - das kann die Malaise bei den kleinen wiederaufladbaren Knopfzellen-Batterien aber derzeit kaum ausgleichen. Das Varta-Management blieb zwar in der Erwartung einer Erholung bei der Jahresprognose. Für das zweite Quartal steht aber ein weiterer Rückgang beim Ergebnis ins Haus. Die Aktie sackte weiter deutlich ab.

Das im MDax notierte Papier des Unternehmens rutschte am Vormittag um bis zu 15 Prozent auf 67,88 Euro ab. Damit setzt sie ihren schwachen Trend der letzten Monate fort. Die Ziele für das Gesamtjahr hängen immer mehr von einer späten Erholung ab, erklärte ein Börsianer die Verunsicherung der Anleger. Allein in diesem Jahr hat der Kurs bereits rund 40 Prozent verloren. Im vergangenen August war die Aktie sogar noch fast 166 Euro wert und damit mehr als doppelt so viel wie derzeit.