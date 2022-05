Warum selbstständige Pflegekräfte für bezahlbare und faire Pflege sorgen (FOTO)

Köln (ots) - Wird ein geliebter Mensch pflegebedürftig, wünschen sich Angehörige

eine professionelle, vertrauenswürdige und bezahlbare Betreuung. Doch viele

Angebote sind intransparent, unseriös oder bedeuten mangelhafte

Arbeitsbedingungen für die Pflegenden. Das Start-up ennie hat sich die Situation

zu Herzen genommen und eine innovative Plattform entwickelt, die eine faire

Bezahlung der Pflegekräfte und damit hohe Qualität der Pflege sicherstellt.



Sicher und schnell soll es gehen, wenn ein Angehöriger auf Pflege angewiesen

ist. 80 Prozent der Pflegebedürftigen möchten in den eigenen vier Wänden betreut

werden. Dabei ist 24-Stunden-Pflege teuer, der Markt intransparent und oft

verdienen Vermittler kräftig mit, während die Pflegekräfte vergleichsweise wenig

Lohn erhalten. ennie bietet die Lösung für den Pflegenotstand: eine

Online-Plattform für selbstständige Pflegekräfte aus Rumänien und Polen.





Bessere Pflege - für alle Beteiligtenennie ist ein einzigartiges Angebot auf dem Pflegemarkt, denn die Plattformschafft eine Win-Win-Win-Situation: Pflegekräfte profitieren von fairerBezahlung und selbstbestimmter Tätigkeit, Pflegebedürftige werden professionellund mit Herz betreut, Angehörige erhalten volle Transparenz und bezahlbareLeistungen. "Wir wissen, wie groß die Herausforderung ist, für geliebteAngehörige die richtige Pflegeleistung zu finden", sagt Torsten Wohlrab,Geschäftsführer von ennie."Deshalb ist es unser Ziel, mit ennie die 24-Stunden-Pflege zu revolutionieren."Transparent und sicher"Über unsere Plattform ennie.de können Angehörige einfach und unkompliziert diepassende Pflegekraft finden", sagt Wohlrab. Das Geschäftsmodell ist vergleichbarmit AirBnB oder Uber. Die Betreuungskräfte sind selbstständig tätig und stellenihre Angebote auf ennie.de ein. Für die Sicherheit der Kunden prüft ennie jedesProfil. Ein Kennenlernen der potenziellen Pflegekraft ist vorab telefonisch oderonline möglich. "Damit schaffen wir Transparenz und gehen sicher, dass sichbeide Seiten miteinander wohlfühlen", so Wohlrab. ennie unterstützt diePflegekräfte außerdem bei der Gewerbeanmeldung, Versicherungen sowieSteuerfragen.Bezahlbare Preise, faire LöhneDer innovative Ansatz von ennie garantiert eine faire Entlohnung für diePflegekräfte. Wie das funktioniert? "Über unser Betreuungsmodell mitselbstständigen Pflegenden verdienen keine Agenturen mit und wir verzichten aufeine Vermittlungsgebühr", erklärt Wohlrab. So bleiben gleichzeitig die Preisefür die Kunden fair und die Leistung legal. Außerdem steigt durch die hohenStandards und das attraktive Einkommen die Motivation der Pflegekräfte. Aufdiese Weise stellt ennie eine qualitativ hochwertige 24h-Pflege mit liebevollerZuwendung für die Klienten sicher. Pflegebedürftige Menschen können bei einemPflegeschlüssel von eins zu eins länger in ihrer vertrauten Umgebung zuhausebleiben.Lösung für den PflegenotstandDas Start-up setzt sich dafür ein dafür, den Pflegenotstand als eines dergrößten gesellschaftlichen Probleme in Deutschland zu lindern. DieBertelsmann-Stiftung prognostiziert für das Jahr 2030 3,4 Millionenpflegebedürftige Menschen in Deutschland und eine halbe Million fehlendePflegekräfte. Auch die Qualität lässt in der herkömmlichen Pflegevermittlung zuwünschen übrig: Die Stiftung Warentest fand in ihrer letzten diesbezüglichenErhebung bei allen untersuchten Agenturen Indizien für den mangelnden Umgang mitrechtlichen Bestimmungen.Pressekontakt:Julia GriesPR-Manageremail: mailto:julia.gries@ennie.demobil: +49 151 61914939web: http://www.ennie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162400/5219987OTS: Care24 GmbH