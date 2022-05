Allianz Trade Studie Elektromobilität zündet den Turbo - drohende Versorgungslücke bei Lithium

Hamburg (ots) -



- Turbo: Weltweite Absatzzahlen haben sich 2021 im Vorjahresvergleich

verdoppelt, Marktanteil bei 8 %

- Rosige Aussichten: Weiterer Boom prognostiziert von weltweit +50 % in den

Jahren 2022 und 2023

- Entscheidend: Versorgungslücke von 500.000 Tonnen Lithiumkarbonat bis 2030

durch Investitionen in Produktionstechnologie und Förderung schließen

- Deutschland bei Investitionen in die Elektrifizierung des Verkehrs führend



Im vergangenen Jahr sind die Verkaufszahlen bei Elektrofahrzeugen in die Höhe

geschnellt. Weltweit verzeichnete die Sparte ein Plus bei den verkauften

Fahrzeugen um 100 %. Der Marktanteil erreichte dabei 8 %. Größter Treiber war

dabei China mit fast der Hälfte aller verkauften Elektroautos, gefolgt von

Europa. In den USA haben sich Absatzzahlen zwar ebenfalls verdoppelt, insgesamt

blieb die Stückzahl allerdings weiterhin recht gering. Für die kommenden zwei

Jahre erwartet der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade bei der

Entwicklung der weltweiten Elektromobilitätssparte jeweils ein Plus von 50 % bei

den Verkaufszahlen.