Control Risks intensiviert Engagement in den Bereichen ESG und Informationssicherheit

Frankfurt (ots) - Dr. Borb á la Rojahn und Dr. Anne Hamnett von Control Risks

leiten die Arbeitskreise ESG- und Nachhaltigkeitsrisikomanagement und

Information Risk Management der Risk Management & Rating Association e.V. (RMA)



Die auf Risikomanagement spezialisierte Beratung Control Risks stellt ab sofort

zwei neue Arbeitskreisleiter bei der RMA: der Arbeitskreis ESG und

Nachhaltigkeitsrisikomanagement steht unter der Leitung von Dr. Borb á la Rojahn

und der Arbeitskreis "Information Risk Management" wird nun von Dr. Anne Hamnett

geleitet.





Das Engagement von Control Risks kommentiert Harald Nikutta, Beirat der RMA undGeschäftsführer von Control Risks wie folgt: "Sowohl ESG als auch InformationRisk Management sind längst in der Realität der Unternehmen angekommen. Es istdaher umso wichtiger, RiskomanagerInnen eine Plattform zum Austausch undpraktische Unterstützung zu bieten."ESG & NachhaltigkeitsrisikomanagementDer Arbeitskreis ESG & Nachhaltigkeitsrisikomanagement, tatsächlich erst Ende2021 von Nikutta bei der RMA initiiert, nimmt die Entwicklungen in derNachhaltigkeitsberichterstattung und die Integration von ESG-Elementen in dasRisikomanagement in den Fokus. "Darüber hinaus wollen wir das systemische undganzheitliche Verständnis von ESG-bezogenen Risiken fördern, um einen wirksamenUmgang damit zu ermöglichen", kommentiert Dr. Rojahn.Information Risk Management"Ziel des gemeinsamen Arbeitskreises von ISACA und RMA "Information RiskManagement" ist es, Handlungsempfehlungen für PraktikerInnen desRisikomanagements zu erarbeiten und den Mitgliedern der RMA sowie der ISACA zurVerfügung zu stellen", beschreibt Dr. Anne Hamnett ihr Engagement für diesenArbeitskreis.Über die RMADie RMA Risk Management & Rating Association e.V. ist die unabhängigeInteressenvertretung für die Themen Risikomanagement und Rating imdeutschsprachigen Raum. Hervorgegangenen aus der Risk Management Associatione.V. (RMA) und dem Bundesverband der Ratinganalysten e. V. (BdRA) ist derVerband Kompetenzpartner, Impulsgeber und erster Ansprechpartner fürInformationen, den unternehmensübergreifenden Dialog sowie die Weiterentwicklungdes Risikomanagements und Ratings. Sitz des Verbandes ist München.