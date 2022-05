Lichtlenkendes AGC-Panoramadach mit Low-E-Beschichtung im LEXUS RZ, dem ersten speziellen BEV-Modell von Toyota LEXUS

TOKYO, 12. Mai 2022 /PRNewswire/ -- AGC Inc., ein in Tokio ansässiger, weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und High-Tech-Materialien, hat ein lichtlenkendes Panoramadach mit Low-E-Beschichtung entwickelt, das für den LEXUS RZ, ein spezielles BEV-Modell (*1), das von der Toyota Motor Corporation in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf den Markt gebracht werden soll, eingesetzt wird. Durch die Verwendung von Low-E-Glas (*2) mit hoher Sonnenschutz- und Wärmedämmleistung sorgt das Panoramadach sowohl für eine offene Kabinenumgebung als auch für eine angenehme Kabinentemperatur, während der Verzicht auf eine Sonnenblende zu einer leichteren Karosserie beiträgt.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202204280623-O4-l94TEIie