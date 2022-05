Nur sechs Wochen nach Abschluss einer überzeichneten Kapitalerhöhung über 7,7 Mio. CAD (bei 0,26 CAD) holt sich der Max Resource Corp. (TSXV: MAX; FRA: M1D2) in einer neuen Kapitalrunde weitere 16,8 Mio. CAD vom Markt. Das allein ist bemerkenswert in einem Umfeld, in dem Junior-Explorationsunternehmen gerade ordentlich durchgeschüttelt werden. Geradezu spektakulär ist jedoch, dass Max von den Investoren bei dieser neuen Runde fast 100 Prozent mehr verlangen kann. Statt 0,26 CAD pro Aktieneinheit (mit Zweijahreswarrant bei 0,36 CAD) erhalten die Investoren jetzt Aktieneinheiten zu einem Preis von 0,60 CAD mit einem Einjahreswarrant bei 0,85 CAD.

Das Gros der Finanzierung, 15,3 Mio. CAD, platziert Max Resouce selbst – ist also non-brokered. Nur für 1,5 Mio. CAD agiert Cormark Securities Inc. als Lead Agent. Am 31. Mai soll die Kapitalerhöhung über die Bühne sein.