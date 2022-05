HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelbergcement zeigt sich trotz eines deutlichen Ergebnisrückgangs im Auftaktquartal weiter zuversichtlich für das laufende Jahr. "Das erste Quartal war kein einfaches für Heidelbergcement", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch laut Mitteilung nach Börsenschluss. Auch wenn die Unsicherheiten in Bezug auf Energie- und Rohstoffverfügbarkeit sowie -kosten weiter hoch blieben, sehe das Unternehmen nach wie vor eine gute Nachfrage nach seinen Produkten in allen Regionen. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

An der Börse überwog nach dem Ergebnisrückgang aber die Skepsis bezüglich der Prognose. Die Aktie verlor am Donnerstag am Vormittag mehr als sieben Prozent auf 50,74 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im Leitindex Dax. Zwar habe der Zementhersteller die Jahresziele bekräftigt, schrieb Analystin Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan. Ein schwaches erstes Quartal wecke aber Zweifel, ob das Unternehmen diese Ziele erreichen könne. Nach Ansicht von Analyst Pierre de Fraguier von der US-Investmentbank Goldman Sachs beinhalteten die Preis- und Kostentrends des Konzerns Risiken für den bestätigten Ergebnisausblick.