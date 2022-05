FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Neugeschäft der deutschen Fondsbranche hat sich belastet durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu Jahresbeginn abgeschwächt. Insgesamt warben die Vermögensverwalter in den Monaten Januar bis März netto rund 45,1 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Donnerstag in Frankfurt mit. Im vierten Quartal 2021 hatte die Branche noch 81,7 Milliarden Euro eingesammelt.

Gedämpft worden sei das Neugeschäft durch den Einbruch der Aktienmärkte von Mitte Februar bis Anfang März, schreibt der BVI. Hier seien die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu spüren gewesen. Im Januar hatten Publikums- und Spezialfonds mit insgesamt 30,3 Milliarden Euro noch einen Rekordzufluss erhalten. Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar.