MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen richtet die Polizei von Montag an Bürgerbüros für Anfragen ein. Die Stellen werden in den Rathäusern der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen und der Gemeinde Krün angesiedelt sein, teilte der G7-Planungsstab der Polizei am Donnerstag mit.

Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Organisationen und Gewerbetreibende können dort Fragen klären, Sorgen besprechen und Informationen rund um den polizeilichen Einsatz aus erster Hand zu erhalten. Die Bürgerbüros werden zunächst werktags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Mitte Juni werden die Öffnungszeiten erweitert.