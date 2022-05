BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat dringlich für eine schnellere Umstellung der Energieerzeugung auf Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne geworben. "Wir dürfen den Blick auf den großen Horizont nicht verlieren", sagte er am Donnerstag im Bundestag in Berlin unter Verweis auf Prognosen der Weltwetterorganisation, wonach in den kommenden Jahren erstmals die 1,5-Grad-Marke überschritten werden könnte. Die Weltgemeinschaft will die Erderhitzung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen.

Dies solle vielleicht noch nicht dauerhaft geschehen, sagte Habeck. "Aber dieses Vielleicht hängt ganz maßgeblich vom menschlichen Tun ab, von politischen Entscheidungen. Das heißt, die Zeit läuft uns davon, sie läuft uns buchstäblich davon." Der Krieg in der Ukraine mit seinen Toten sei furchtbar, aber zugleich drohten an anderen Stellen Katastrophen durch Ernteausfälle infolge des Klimawandels. "Wir haben die Chance, dagegen zu arbeiten, und wir tun es mit diesem Gesetzespaket, das wir heute vorlegen." Es handle sich um die größte Energiemarktreform seit Jahrzehnten.