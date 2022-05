JEFFERIES stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe die Eckdaten größtenteils bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das E-Commerce-Geschäft sei der wesentliche Wachstumstreiber gewesen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 01:58 / ET