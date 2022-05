Amsterdam (ots) - Die EV Driver Survey von Shell Recharge Solutions ist die

größte Umfrage unter E-Autofahrern in Europa. Laut der Studie ist das

Fahrerlebnis und die Technologie von E-Autos für drei Viertel der Befragten ein

Hauptgrund für den Umstieg auf elektrisches Fahren. Gleichzeitig gibt es

weiterhin Hürden für eine breite Einführung der E-Mobilität.



Die wichtigsten Ergebnisse:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Die Mehrheit der E-Autofahrer (72%) ist sich einig, dass eine breiteEinführung von Elektrofahrzeugen entscheidend für den Umweltschutz ist.Allerdings sorgt sich mehr als die Hälfte (55%) der Befragten um den fehlendenZugang zur Ladeinfrastruktur.- Für fast die Hälfte (47%) der Studienteilnehmer sind niedrigereAnschaffungskosten einer der Top 3-Gründe für einen breiten Umstieg auf dieE-Mobilität. Das sind 10% mehr als im vergangenen Jahr. Der Faktor Kosten istneben einer einfachen Bedienung der zweitwichtigste Faktor für die Wahl einesHeimladepunkts.- Die Zahl der Fahrer, die mehrere Ladekarten nutzen, hat zugenommen. 36% derFahrer besitzen vier Ladekarten oder mehr, das sind 21% mehr als noch in 2021.Von den 32% der Fahrer in Deutschland, die mehr als vier Ladekarten besitzen,wünschen sich fast 39% eine einzige Ladekarte.Laut 75% der E-Autofahrer sind das Fahrerlebnis und die Technologie vonElektrofahrzeugen ein Hauptgrund für den Umstieg auf elektrisches Fahren.Allerdings sind noch nicht alle Fahrer zufrieden. Diese Ergebnisse sind Teil derdiesjährigen EV Driver Survey (https://shellrecharge.com/de-de/solutions/wissenszentrum/berichte-und-fallstudien/bericht-zur-shell-recharge-umfrage-unter-fahrern-von-elektrofahrzeugen?utm_source=News&utm_medium=press-release&utm_campaign=ev-driver-survey-22) , der größten Umfrage unter E-Autofahrern in Europa. DieStudie zeigt außerdem, dass 70% der Fahrer aufgrund der Umweltvorteile einvollelektrisches Fahrzeug einem Hybrid vorziehen. 55% der Befragten bevorzugenvollelektrische Fahrzeuge aufgrund von Kostenvorteile. Allerdings wünscht sichfast die Hälfte der E-Autofahrer eine bessere Verfügbarkeit von Ladepunkten.Verbesserung des KundenerlebnissesDie Studie zeigt, dass E-Autofahrer das Kundenerlebnis beim Laden alsunzureichend empfinden. Das liegt an einer als zu gering empfundenen Zahl anLadepunkten sowie am schlechten Zugang zu den Lademöglichkeiten. Nach Ansichtder E-Autofahrer ist der wichtigste Faktor für einen breiten Umstieg auf dieE-Mobilität eine bessere Akkureichweite, gefolgt von geringerenAnschaffungskosten und einer besseren Verfügbarkeit an Ladepunkten. Zudem istnur ein Drittel der Befragten der Ansicht, dass Ladepunkte an Autobahnen dienötigen Ladegeschwindigkeiten erreichen. Für Einzelhandels- und