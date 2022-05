Neue Daten zeigen, wie Einzelhändler die Erwartungen der Verbraucher an Metaverse, Nachhaltigkeit und mehr erfüllen können

Berlin (ots) - Productsup-Studie: Verbraucher wünschen sich beim Einkaufen in

der analogen, digitalen und virtuellen Welt mehr Produktinformationen



Im Metaverse werden Menschen zu einem Teil des Internets. Daraus ergeben sich

auch für Unternehmen ganz neue Möglichkeiten. Um die Erwartungen der Konsumenten

an den Handel im Metaverse nicht zu enttäuschen, müssen Unternehmen schon jetzt

die Weichen stellen und mit einem konsistenten Produktmanagement den Grundstein

für das Metaverse legen. Was die Konsumenten aktuell bewegt, zeigt die Studie

The commerce shortfall (https://www.productsup.com/guides/the-commerce-shortfall

/?utm_source=PR&utm_medium=organic&utm_campaign=2022-p2c-transformation) , die

Productsup (https://www.productsup.com/de/) , das führende

P2C-Softwareunternehmen, heute veröffentlicht. Der Report zeigt auf, wie

Unternehmen die weltweite Nachfrage der Verbraucher nach mehr

Produktinformationen befriedigen können. Dies hat Einfluss auf den Verkauf über

alle Kanäle hinweg. Geht es der Studie zufolge um den Wechsel zu einer anderen

Marke oder einem anderen Händler, ist einer der wichtigsten Faktoren für

Verbraucher (35 % Zustimmung) über mehr Informationen zu Produkten zu verfügen.