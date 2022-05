London droht ultimativ mit Aus für Brexit-Sonderregeln in Nordirland

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat der EU ultimativ mit der einseitigen Aufkündigung der Brexit-Sonderregeln für Nordirland gedroht. Die Lage in der britischen Provinz sei eine Frage von Frieden und Sicherheit für das Vereinigte Königreich, sagte Außenministerin Liz Truss einer Mitteilung zufolge am Donnerstag in einem Gespräch mit EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic. Wenn die EU keine Flexibilität zeige, um die Probleme zu lösen, "hätten wir als verantwortungsbewusste Regierung keine andere Wahl, als zu handeln", sagte Truss weiter.

Einem Bericht der Zeitung "Telegraph" zufolge wollte die Ministerin der EU eine Frist von 72 Stunden setzen. Wenn die EU sich dann nicht bewege, werde Truss eine Gesetzesregelung vorzubereiten, um das sogenannte Nordirland-Protokoll aufzuheben.