Digital-Technik in der Landwirtschaft in Deutschland weit verbreitet

BERLIN (dpa-AFX) - In der deutschen Landwirtschaft setzen immer mehr Betriebe auf digitale Technologien, um Erträge zu steigern und den Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und anderen Ressourcen punktgenau zu steuern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland ab einer Betriebsfläche von 20 Hektar, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Danach nutzen vier von fünf Betrieben (79 Prozent) der Betriebe digitale Technologien oder Verfahren.

Besonders häufig im Einsatz sind Landmaschinen, die über GPS-Satelliten gesteuert werden. Damit können große Felder effizienter bestellt werden. Sie werden auf mehr als der Hälfte aller deutschen Höfe eingesetzt (58 Prozent). An zweiter Stelle stehen mit 39 Prozent Agrar-Apps für das Smartphone oder Tablet, mit denen man den Pflanzenbau dokumentieren oder Echtzeitanalysen von Feldern erstellen kann. Knapp dahinter folgen mit 32 Prozent Systeme zum Farm- oder Herdenmanagement, gefolgt von intelligenten Fütterungssystemen mit 24 Prozent. Sensortechnik bei Tierhaltung und Pflanzenbau ist bei jedem fünften Betrieb (22 Prozent) im Einsatz.