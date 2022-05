Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn/Berlin (ots) -- Quentic vereinfacht mit seiner modular aufgebautenSoftware-as-a-Service-Lösung das Management und Berichtswesen in den BereichenEHSQ (Umweltmanagement, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, undQualitätsmanagement) und ESG (Environment, Social & Governance).- Mit der Übernahme durch AMCS wird die Position der Quentic GmbH als einer derführenden Anbieter für integrative Softwarelösungen für EHSQ und ESG weitergestärkt.- Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) war 2008 der erste Investor, gemeinsam miteinem Business Angel, und hat das Unternehmen über die vergangenen 14 Jahreintensiv begleitet.- Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des HTGF: "Der Exit ist für den HTGF einsehr großer Erfolg. Er zeigt, wie sehr sich langjähriges Durchhaltevermögensowohl seitens der Gründer als auch der Investoren auszahlt. Zunächst wurdedas Unternehmen von einem Business Angel Konsortium begleitet und dann nachderen Ausstieg in 2016 von One Peak und Morgan Stanley gemeinsam mit dem HTGF.Wir sehen einmal mehr: Wenn Innovation auf den richtigen Markt trifft, könnenwir auch in Deutschland große Software-Unternehmen bauen."AMCS und Quentic gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Vereinbarung zumKauf der Quentic GmbH durch AMCS getroffen haben.* Die Übernahme wird von denInvestoren von AMCS unterstützt, darunter die Clearlake Capital Group, die mitAMCS ihre Kräfte für die nächste Wachstumsphase bündelt. Der High-TechGründerfonds (HTGF) wird seine Anteile im Rahmen des Deals veräußern. Für denHTGF ist es eine der profitabelsten Investitionen. Der Seed-Investor wird durchdie Transaktion den dritthöchsten Multiple seiner Fondsgeschichte erzielen. DerSeed-Investor aus Bonn hatte bereits 2008 in Quentic investiert, über 14 Jahreintensiv begleitet und konnte im engen Austausch wesentlich zur Entwicklung desStart-ups beitragen. Der HTGF hat früh das große Marktpotenzial von EHSQ- undESG-Reportings erkannt. Die Investition in nachhaltige Start-ups ist seit Beginnein wichtiger Fokuspunkt des Fonds: Quentic ist ein führender Anbieter imBereich standardisierter Softwarelösungen für Arbeitssicherheit,Umweltmanagement und Nachhaltigkeit.AMCS ist ein führender globaler Anbieter von integrierter Software undFahrzeugtechnologie für die Bereiche Umwelt, Recycling und Ressourcen. Als Teilvon AMCS, soll die Marktposition von Quentic weiter ausgebaut werden. AMCS istvoll und ganz auf einer Linie mit der Mission von Quentic, Unternehmen auf derganzen Welt zu befähigen, ihre Mitarbeiter-, Geschäfts- und Umweltprozesse aufallen Ebenen nachhaltig zu managen.