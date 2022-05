IT-Experten fordern im IoT-Sicherheitsreport 2022 eine Bill of Materials (SBOM) für Gerätesoftware

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Industrielle Steuerungen, Produktion und das Smart Home sindoft "nicht ausreichend" gegen Hacker geschütztShampoo, Kekse, Dosensuppe und Arzneien haben alle eine Gemeinsamkeit: DieAufzählung aller Inhaltsstoffe auf der Packung sowie deren Rückverfolgbarkeitüber den Hersteller bis zum Erzeuger der einzelnen Zutat. Wichtige smarteindustrielle Steuerungen, intelligente Produktionsanlagen und Geräte wie Router,Netzwerkkameras, Drucker und viele andere bringen ihre Firmware mitBetriebssystem und Applikationen direkt mit - ohne einen genauen Nachweis derenthaltenen Software-Komponenten. Dies bedeutet oft immense Risiken für denBefall durch Hacker und Datendiebe in Unternehmen, die diese Steuerungen undGeräte einsetzen.Im Rahmen der Studie "IoT-Sicherheitsreport 2022" sprechen sich daher 75 Prozentder 318 befragten Fach- und Führungskräfte aus der IT-Industrie für einengenauen Nachweis aller Software-Komponenten, der sogenannten "Software Bill ofMaterials" (SBOM) für alle Komponenten aus, inklusive aller enthaltenen Softwareeines Endpoints. "Im Rahmen unserer Untersuchungen der letzten Jahre habenpraktisch alle Geräte mit Anschluss an ein Netzwerk mal mehr, mal wenigerversteckte Mängel in der Firmware und den Applikationen enthalten, daher isteine genaue Inhaltsangabe der Software-Komponenten für die IT eines Unternehmensextrem wichtig, um das Sicherheitsniveau zu prüfen und einzuhalten", sagt JanWendenburg, CEO von ONEKEY (vormals IoT Inspector). Das Unternehmen hat einevollautomatische Sicherheits- und Compliance-Analyse für die Software vonSteuerungen, Produktionsanlagen und smarte Geräte entwickelt und stellt dieseals einfach integrierbare Plattform für Unternehmen und Hardwarehersteller zurVerfügung.Hersteller vernachlässigen SicherheitViel Vertrauen besteht daher auch nicht in die herstellerseitige Absicherung vonIoT-Devices: 24 Prozent der 318 befragten Personen halten dies für "nichtausreichend", weitere 54 Prozent maximal für "teilweise ausreichend". Hackerhaben daher bereits seit längerer Zeit ein Auge auf die verletzlichen Gerätegeworfen - Tendenz steigend. 63 Prozent der IT-Experten bestätigen, dass Hackerbereits einen Missbrauch von IoT-Geräten als Einfallstor in Netzwerke nutzen.Besonders in Unternehmen ist das Zutrauen in die Sicherheitsmaßnahmen rund umIoT gering: Nur ein Viertel der 318 Befragten sieht vollständige Sicherheitdurch die eigene IT-Abteilung gewährleistet, 49 Prozent sehen sie hingegen nurals "teilweise ausreichend" an. Und bei 37 Prozent der für denIoT-Sicherheitsreport 2022 befragten IT-Fachkräfte gab es bereits