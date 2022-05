Tom Tailor mit optimiertem digitalen Auftritt Best IT entwickelte eine neue User Experience / Konsistenz und Content sind das Fundament für das neue Kundenerlebnis online

Berlin/Hamburg (ots) - Die Marke Tom Tailor wurde 1962 in Hamburg gegründet und

ist heute eine feste Größe in der Modebranche. Tom Tailor ist in über 400

eigenen Einzelhandelsgeschäften, in rund 170 Franchise-Stores, 2.400

Shop-in-Shop-Flächen (bei Großkunden) und 7.100 Multi-Label-Verkaufsstellen zu

kaufen. Der eigene Online-Store trägt wesentlich zu den über 500 Millionen Euro

Jahresumsatz bei.



Die E-Commerce Agentur Best IT nahm eine umfassende Optimierung der User

Experience vor, um den Shop zukunftssicher aufzustellen und eine agile

Backend-Struktur mit schnell anpassbaren und emotionalen Inhalten zur

Verstärkung der Markenbindung zu erstellen. Während einer Projektlaufzeit von

neun Monaten wurde eine neue Infrastruktur auf der Basis von Frontastic und

Scayle (früher: About You Cloud) eingesetzt. Wichtig für Tom Tailor war ein

komponentenbasiertes, in der Pflege extrem flexibles System, um jederzeit agil

auf neue Bedürfnisse im Storytelling reagieren zu können.