Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2022

Empfehlung: Halten

seit: 12.05.2022

Kursziel: 57,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.05.2022, vormals Kaufen

Analyst: Thorsten Renner



Normalisierung des Umfelds bringt erwarteten Umsatzrückgang im ersten Quartal 2022



Nachdem die Hawesko Holding AG das vergangene Geschäftsjahr 2021 wie erwartet mit neuen Rekordwerten abgeschlossen hat, stellte sich in den ersten drei Monaten 2022 die vorhergesagte Normalisierung des Geschäfts ein. Allerdings liegt die Gesellschaft trotz des jetzigen Rückgangs immer noch deutlich über dem Vorkrisenniveau.



Nach dem Verlauf des ersten Quartals bestätigte das Unternehmen noch einmal ausdrücklich die Prognose für das Gesamtjahr, die einen Umsatzrückgang von 1 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge zwischen 6 und 7 Prozent vorsieht. Das derzeitige Umfeld bringt zwar viele Unsicherheiten mit sich, der Vorstand sieht aber vor allem im internationalen Geschäft noch deutliche Wachstumschancen. Mit der hervorragenden Aufstellung im Bereich Digitalisierung ist Hawesko für etwaige Wachstumsschritte gut gerüstet. Auch die aktuell signifikant verbreiterte Kundenbasis bietet eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung.



Wir sehen den Weinhändler auf einem guten Weg, die gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen. Bei den Zahlen zum Auftaktquartal ist zudem auch zu beachten, dass sich das Ostergeschäft in diesem Jahr weitgehend in das zweite Quartal verschoben hat. Vor dem Hintergrund der wachsenden Inflation und einer zunehmenden finanziellen Belastung der privaten Haushalte sehen wir jedoch die Gefahr einer gewissen Konsumzurückhaltung. Mittelfristig sind wir aber unverändert positiv für die weitere Entwicklung der Hawesko-Gruppe gestimmt.



Auf Basis des Dividendenvorschlags bietet der Hawesko-Anteilsschein auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 4,9 Prozent. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren als verlässlicher Dividendenzahler präsentieren wird. In den letzten Wochen pendelte die Notierung um die Marke von 50 Euro. Auf Basis unserer Schätzungen bestätigen wir unser Kursziel von 57 Euro und empfehlen, die Aktie bei einem daraus resultierenden Potenzial von knapp 11 Prozent weiterhin zu "Halten".



