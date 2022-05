Syneco öffnet Stadtwerken Tor zum Handel mit Treibhausgasminderungs-Quoten (FOTO)

München (ots) - Die Syneco Trading GmbH bietet kommunalen Energieversorgern eine

neue White-Label-Lösung an, um den Handel mit Treibhausgasminderungs-Quoten

erfolgreich zu gestalten. Die Plattform des Energiehändlers ermöglicht es

Stadtwerken, die Ansprüche aus CO2-Einsparungen ihrer Kundschaft einfach und

gesichert zu verarbeiten.



Kommunale Energieversorger erschließen sich ein weiteres Geschäftsfeld: Sie

können die Treibhausgasminderungs-Quoten (THG) ihrer Kundschaft vermarkten und

die Erlöse auszahlen. Seit Januar 2022 ist dies deutlich lukrativer als bisher,

da die neue Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die E-Mobilität

fördert. Die vertankte Strommenge fließt nun dreifach in die Berechnung ein.

Syneco hat für Stadtwerke, die THG-Prämien auszahlen wollen, eine

White-Label-Lösung entwickelt. Das Angebot deckt den kompletten Prozess von der

Registrierung der Kunden bis hin zur Kommunikation mit den Behörden ab.

"Energieversorger können so am attraktiven Markt für

Treibhausgasminderungs-Quoten teilhaben, ohne eigenen Aufwand und ohne selbst

Kompetenzen für dieses Thema aufzubauen", erklärt Dr. Kathrin Altenburger von

Syneco, einem Thüga-Tochterunternehmen. Ein weiterer Vorteil der Lösung liegt in

den Synergieeffekten: "Indem wir THG-Quoten bündeln sowie durch unsere

etablierte Marktposition können wir gute Konditionen beim Verkauf an

Mineralölunternehmen aushandeln", so Dr. Altenburger.