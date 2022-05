Pflegeprodukte neu gedacht Münchner Start-up Less Waste Club gewinnt den Green Product Award 2022 (FOTO)

München (ots) - Zum neunten Mal in Folge hat der Green Future Club den Green

Product Award unter den Aspekten Design, Innovation und Nachhaltigkeit

verliehen. Dabei konnten die Less Waste Club Körperpflegeprodukte in Pulverform

die Kategorie "Konsumgüter & Körperpflege" für sich entscheiden.



"Der Beitrag 'Less Waste Club Products' zeigt, wie ein Mix aus Nachhaltigkeit,

Design und Innovation einen guten Lebensstil mit einer nachhaltigeren Zukunft in

Einklang bringen kann", so Nils Bader, Direktor Green Future Club & Initiator

Green Product Award. Die Less Waste Club Pflegeprodukte in Pulverform konnten

die Jury aus über 1.500 Einreichungen aus 52 Ländern überzeugen. Die

Preisverleihung findet am 18. Mai 2022 in zwölf Kategorien im Rahmen einer

offiziellen Award-Zeremonie in München statt.